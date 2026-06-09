Concert The Good Ol’ Guys Bar La Cale Douarnenez
Concert The Good Ol’ Guys Bar La Cale Douarnenez vendredi 3 juillet 2026.
Douarnenez
Concert The Good Ol’ Guys
Bar La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Groupe old time Rock’n’roll. .
Bar La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 9 83 86 76 06
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English :
L’événement Concert The Good Ol’ Guys Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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