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Concert The Good Ol’ Guys Bar La Cale Douarnenez

Concert The Good Ol’ Guys Bar La Cale Douarnenez vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Bar La Cale

Adresse : 17 Rue du Grand Port

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Douarnenez

Concert The Good Ol’ Guys

Bar La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Groupe old time Rock’n’roll.   .

Bar La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 9 83 86 76 06 

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English :

L’événement Concert The Good Ol’ Guys Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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