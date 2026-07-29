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AGENDA · Moëlan-sur-Mer

Concert The good ol’guys (Rythm’n’ Blues, Surf music, Rock’n’roll) Ar Mouskoul Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer

samedi 22 août 2026 · Ar Mouskoul Cave de Kergoat · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Ar Mouskoul Cave de Kergoat
Adresse
2 Rue Cécile Ravallec
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Concert The good ol’guys (Rythm’n’ Blues, Surf music, Rock’n’roll)

Ar Mouskoul Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

The good ol’guys se représente au Ar Mouskoul Cave de Kergoat avec un concert rythm’n’ blues, surf music, & rock’n’roll.
Entrée libre.   .

Ar Mouskoul Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12 

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English :

L’événement Concert The good ol’guys (Rythm’n’ Blues, Surf music, Rock’n’roll) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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