Concert The Grasslers (FR)

Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Entre personnages des films de Tarantino et univers de Jules Vernes, le groupe folk-acoustique et ses reprises de bluegrass musclée, surprennent par leur originalité et leur authenticité.

Venez les découvrir en ouverture de la 2ème journée du festival !

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Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festivaldecraponnesurarzon@gmail.com

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English :

Somewhere between characters from Tarantino films and the world of Jules Vernes, the folk-acoustic group and their muscular bluegrass covers surprise with their originality and authenticity.

Come and discover them at the opening of the 2nd day of the festival!

L’événement Concert The Grasslers (FR) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay