Concert The Grasslers (FR) Craponne-sur-Arzon
Concert The Grasslers (FR) Craponne-sur-Arzon dimanche 26 juillet 2026.
Concert The Grasslers (FR)
Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Entre personnages des films de Tarantino et univers de Jules Vernes, le groupe folk-acoustique et ses reprises de bluegrass musclée, surprennent par leur originalité et leur authenticité.
Venez les découvrir en ouverture de la 2ème journée du festival !
.
Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festivaldecraponnesurarzon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Somewhere between characters from Tarantino films and the world of Jules Vernes, the folk-acoustic group and their muscular bluegrass covers surprise with their originality and authenticity.
Come and discover them at the opening of the 2nd day of the festival!
L’événement Concert The Grasslers (FR) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay