Concert The Inspector Cluzo Arènes du Plumaçon Mont-de-Marsan
Concert The Inspector Cluzo Arènes du Plumaçon Mont-de-Marsan samedi 13 juin 2026.
Concert The Inspector Cluzo
Arènes du Plumaçon 3 place des arènes Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Après avoir ouvert pour Neil Young en Europe et Clutch aux USA, ils viennent fêter avec vous la sortie de leur 10ème album autoproduit Less is More et leur 20 ans d’indépendance.
@theinspectorcluzo et @lecafemusic s’associent pour vous proposer un concert exclusif dans les Landes, aux arènes du Plumaçon.
En ouverture de la soirée, retrouvez le trio argentin basé à Bilbao, Capsula Band et les landais This Will Destroy Your Ears
Il faudra choisir entre être sur la piste ou être dans les gradins
Billetterie en ligne ici .
Arènes du Plumaçon 3 place des arènes Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert The Inspector Cluzo Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Mont-de-Marsan