Concert The Inspector Cluzo Arènes du Plumaçon Mont-de-Marsan

Après avoir ouvert pour Neil Young en Europe et Clutch aux USA, ils viennent fêter avec vous la sortie de leur 10ème album autoproduit Less is More et leur 20 ans d’indépendance.

@theinspectorcluzo et @lecafemusic s’associent pour vous proposer un concert exclusif dans les Landes, aux arènes du Plumaçon.

En ouverture de la soirée, retrouvez le trio argentin basé à Bilbao, Capsula Band et les landais This Will Destroy Your Ears

Il faudra choisir entre être sur la piste ou être dans les gradins

Arènes du Plumaçon 3 place des arènes Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37

