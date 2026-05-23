Mont-de-Marsan

Vide bibiothèques

Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-09-06 2026-10-04

Chaque particulier qui souhaite venir présenter les trésors oubliés de sa bibliothèque ou de ses collections doit venir équipé de son propre matériel qu’il pourra mettre en place dès 8h30. En cas d’invitation inopinée de la pluie, les vide-bibliothèques seront annulés.

Les vide-bibliothèques sont l’occasion de venir partager un moment de convivialité autour du livre mais aussi d’autres loisirs tout en trouvant son bonheur à petits prix !

Dimanche 7 juin Dagas, Beillet, Chourié, Laguille (parking du lycée Charles Despiau)

Dimanche 5 juillet Barbe d’Or (parking de carrefour côté Feu vert)

Dimanche 6 septembre Saint Médrad (devant les commerces du quartier en face de la Poste)

Dimanche 4 octobre centre-ville (place de la mairie) .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 52

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English : Vide bibiothèques

L’événement Vide bibiothèques Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Mont-de-Marsan