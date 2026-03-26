De la tauromachie à la danse Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan

De la tauromachie à la danse

Place Charles de Gaulle Office de Tourisme Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-06-29

Exposition d’aquarelles sur le thème de la tauromachie et du tango de l’artiste Philippe Dodier (1933 2015).

Le thème de la tauromachie a envouté beaucou d’artistes de Goya à Picasso…

Dans les années 50, Philippe Dodier vivait à Paris chez le peintre Eugène de Kermadec qui, lui aussi, était happé par la fièvre taurine.

Philippe Dodier, photographe pour la revue toros, a voulu descendre dans l’arène pour comprendre. Lors de tientas en Espagne il est entré en communion avec cette danse du taureau et du toréro.

La rencontre avec Eugène de Kermadec, devenu son mentor, a été déterminante et a habité sa façon de peindre le fait de peindre non pas ce que l’on voit, mais ce que l’on ressent, là est l’une des clés de sa peinture. Le point de départ est toujours une photo ou quelque chose de concret ensuite l’émotion fait l’aquarelle.

C’est une peinture qui peut paraître di .

Place Charles de Gaulle Office de Tourisme Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr

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English : De la tauromachie à la danse

L’événement De la tauromachie à la danse Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Mont-de-Marsan