Mont-de-Marsan

Les musiciens au cinéma

L’arrêt création 8, rue René Moquel Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 23:55:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Ciné-débats et ateliers musicaux .

L’arrêt création 8, rue René Moquel Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 98 48 52 sanslarttesrien@gmail.com

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English : Les musiciens au cinéma

L’événement Les musiciens au cinéma Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan