Les musiciens au cinéma L’arrêt création Mont-de-Marsan
Les musiciens au cinéma L’arrêt création Mont-de-Marsan vendredi 26 juin 2026.
Mont-de-Marsan
Les musiciens au cinéma
L’arrêt création 8, rue René Moquel Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 23:55:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
Ciné-débats et ateliers musicaux .
L’arrêt création 8, rue René Moquel Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 98 48 52 sanslarttesrien@gmail.com
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English : Les musiciens au cinéma
L’événement Les musiciens au cinéma Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan
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