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Les musiciens au cinéma L’arrêt création Mont-de-Marsan

Les musiciens au cinéma L’arrêt création Mont-de-Marsan

Les musiciens au cinéma L’arrêt création Mont-de-Marsan vendredi 26 juin 2026.

Lieu : L'arrêt création

Adresse : 8, rue René Moquel

Ville : 40000 Mont-de-Marsan

Département : Landes

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Mont-de-Marsan

Les musiciens au cinéma

L’arrêt création 8, rue René Moquel Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 23:55:00

Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27

Ciné-débats et ateliers musicaux   .

L’arrêt création 8, rue René Moquel Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 98 48 52  sanslarttesrien@gmail.com

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English : Les musiciens au cinéma

L’événement Les musiciens au cinéma Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan

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