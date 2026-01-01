Concert Nadau Arènes du Plumaçon Mont-de-Marsan

Concert Nadau

Arènes du Plumaçon 3 place des arènes Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Nadau, groupe mythique occitaniste, est sans aucun doute ce qui se fait de mieux après tant d’années d’existence. Les histoires de Joan de Nadau sont autant de cartes postales jaunies qui nous renvoient à nos racines, le pays de ceux qui nous aiment et de cet amour incommensurable du vivre au pays .

Créateur d’un lien unique avec le territoire en faisant vivre et vibrer la culture locale, Nadau est un groupe généreux dans tous les sens du terme, bulle d’oxygène dans un monde si frelaté. Il nous rappelle d’où nous venons et où nous allons. Il réveille en chacun des spectateurs cette partie d’inconscient qui est faite de nos racines, de notre enfance.

Joan de Nadau fait chanter les mots de notre langue et c’est un véritable bonheur de le voir et de l’entendre. Chaque concert est un moment rare et pur comme cette eau de source que Joan traduit d’une manière minérale et magique. Les a .

Arènes du Plumaçon 3 place des arènes Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Nadau Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Mont-de-Marsan