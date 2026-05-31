Concert : The Mojo Guardians, Mas Artes Les Olivettes, Chamborigaud

Concert : The Mojo Guardians Vendredi 26 juin, 20h00 Mas Artes Les Olivettes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

En faveur de l’association Artes Les Olivettes.

Mas Artes Les Olivettes 2375 route de la Jasse, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 45 07 79 »}, {« type »: « email », « value »: « mas@arteslesolivettes.fr »}]

À la croisée du Blues, de la Soul et de la Country. Concert Musique