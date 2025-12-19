Concert The Music of Hans Zimmer présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes ! Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Concert The Music of Hans Zimmer présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes !

Théâtre des Cordeliers 4 Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 49.99 – 49.99 – 79.99 EUR

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Lancelot Productions présente



The Music of Hans Zimmer présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes !

Théâtre des Cordeliers 4 Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80

English : Concert The Music of Hans Zimmer présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes !

Lancelot Productions presents



The Music of Hans Zimmer presented by a pirate from Pirates of the Caribbean !

