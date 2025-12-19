Concert The Music of Hans Zimmer présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes ! Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Théâtre des Cordeliers 4 Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 49.99 – 49.99 – 79.99 EUR
Début : 2026-03-06 20:00:00
2026-03-06
Lancelot Productions présente
The Music of Hans Zimmer présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes !
English : Concert The Music of Hans Zimmer présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes !
Lancelot Productions presents
The Music of Hans Zimmer presented by a pirate from Pirates of the Caribbean !
