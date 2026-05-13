Montespan

CONCERT THE PASSION OF MUSICKE

EGLISE DE MONTESPAN Montespan Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les Classiques de Montespan vous présente The Passion of Musicke !

Concert The Passion of Musicke à Montespan.

L’Arboscello, Le Jardin de Musiques, Jean-Yves Guerry

Renaissance anglaise Hume, Morley, Byrd, Ravenscroft, Purcell… Dans son insularité, l’Angleterre a développé certains genres musicaux au style bien spécifique répertoire pour violes de gambe, airs de cours, ensembles de cuivres … Brillance et sombre intimité alternent ainsi dans un climat souligné par la poésie Shakespearienne et la lyrique populaire. 12 .

EGLISE DE MONTESPAN Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33

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English :

Les Classiques de Montespan presents The Passion of Musicke!

L’événement CONCERT THE PASSION OF MUSICKE Montespan a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE