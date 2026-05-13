CONCERT THE PASSION OF MUSICKE Montespan
CONCERT THE PASSION OF MUSICKE Montespan samedi 13 juin 2026.
Montespan
CONCERT THE PASSION OF MUSICKE
EGLISE DE MONTESPAN Montespan Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les Classiques de Montespan vous présente The Passion of Musicke !
Concert The Passion of Musicke à Montespan.
L’Arboscello, Le Jardin de Musiques, Jean-Yves Guerry
Renaissance anglaise Hume, Morley, Byrd, Ravenscroft, Purcell… Dans son insularité, l’Angleterre a développé certains genres musicaux au style bien spécifique répertoire pour violes de gambe, airs de cours, ensembles de cuivres … Brillance et sombre intimité alternent ainsi dans un climat souligné par la poésie Shakespearienne et la lyrique populaire. 12 .
EGLISE DE MONTESPAN Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Classiques de Montespan presents The Passion of Musicke!
L’événement CONCERT THE PASSION OF MUSICKE Montespan a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Montespan (Haute-Garonne)
- JEUX DE SOCIÉTÉ Montespan 3 juin 2026
- MUSIQUES À PARTAGER Montespan 15 juin 2026