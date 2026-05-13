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CONCERT THE PASSION OF MUSICKE Montespan

CONCERT THE PASSION OF MUSICKE Montespan samedi 13 juin 2026.

Adresse : EGLISE DE MONTESPAN

Ville : 31260 Montespan

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Montespan

CONCERT THE PASSION OF MUSICKE

EGLISE DE MONTESPAN Montespan Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Les Classiques de Montespan vous présente The Passion of Musicke !
Concert The Passion of Musicke à Montespan.

L’Arboscello, Le Jardin de Musiques, Jean-Yves Guerry

Renaissance anglaise Hume, Morley, Byrd, Ravenscroft, Purcell… Dans son insularité, l’Angleterre a développé certains genres musicaux au style bien spécifique répertoire pour violes de gambe, airs de cours, ensembles de cuivres … Brillance et sombre intimité alternent ainsi dans un climat souligné par la poésie Shakespearienne et la lyrique populaire. 12  .

EGLISE DE MONTESPAN Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33 

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English :

Les Classiques de Montespan presents The Passion of Musicke!

L’événement CONCERT THE PASSION OF MUSICKE Montespan a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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