SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE LA BELLE ÉPOQUE SALLE POLYVALANTE Montespan

Montespan

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE LA BELLE ÉPOQUE

SALLE POLYVALANTE 2 Place de la Mairie Montespan Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Cette création originale, portée par l’ensemble de nos élèves, vous invite à un voyage dans le temps mêlant émotions, performances circassiennes et moments de partage.

Deux représentations Samedi 13 juin 2026 à 14h30 Samedi 13 juin 2026 à 18h30

Cette création originale, portée par l’ensemble de nos élèves, vous invite à un voyage dans le temps mêlant émotions, performances circassiennes et moments de partage. Les représentations réuniront les enfants, adolescents et adultes de l’école de cirque de Montespan, ainsi que les participants des ateliers de cirque adapté menés tout au long de l’année avec les résidents des foyers de vie du Bosquet et du Comtal.

Nous aurons le plaisir d’accueillir sur scène plusieurs adultes en situation de handicap qui présenteront un tableau lors des deux représentations, mettant en lumière le travail réalisé tout au long de l’année dans le cadre de nos projets d’inclusion.

Avant le spectacle, à l’entracte et à la sortie, vous pourrez profiter d’une buvette avec pizzas, crêpes et boissons. 0 .

SALLE POLYVALANTE 2 Place de la Mairie Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie vol-tige@posteo.net

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English :

This original creation, brought to life by all our students, invites you on a journey through time, combining emotions, circus performances and moments of sharing.

L’événement SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE LA BELLE ÉPOQUE Montespan a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE