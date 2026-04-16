Concert The Pomodors Camping Terre Rouge Villecomtal

Villecomtal

Concert The Pomodors

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

En concert à Terre Rouge! Soul & Funk au programme…

THE POMODORS est un groupe de musique montpelliérain composé de quatre musiciennes et musiciens. Ce quatuor propose un mélange de Rythm’n Soul, de tubes planétaires et de pépites oubliées de la grande époque du 45 tours. Leur répertoire s’inspire de l’Afro-américain des années 60-70, avec une interprétation énergique qui nous emmène aux racines de la Soul Music et du Rythm N’Blues, en passant par la Funk et le Rock n’Roll. La formation du groupe est minimaliste avec une chanteuse et un trio de choristes basse-batterie-guitare, mais cela ne les empêche pas de créer une ambiance de big-band et de faire danser leur public.

Participation libre et consciente demandée Buvette et petite restauration sur place ! .

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 61 42

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English :

In concert at Terre Rouge! Soul & Funk on the program…

L’événement Concert The Pomodors Villecomtal a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)