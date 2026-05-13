Queyssac-les-Vignes

Concert The Pulse

Queyssac-les-Vignes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert sous chapiteau à l’espace de loisirs de Queyssac du groupe The Pulse (reprises Pop Funk et Rock)

Buvette et restauration sur place .

Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 63 59

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English : Concert The Pulse

L’événement Concert The Pulse Queyssac-les-Vignes a été mis à jour le 2026-05-13 par Corrèze Tourisme