Queyssac-les-Vignes

Journée ferme ouverte à la ferme Les Simples de Sophie

Les Simples de Sophie Queyssac-les-Vignes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Pour les 20 ans de la ferme: visite de la ferme et du laboratoire de transformation des fruits. Promenade dans les jardins de petits fruits cultivés en syntropie. Rencontre avec les poules désherbeuses Le poulailler 2.0. .

Les Simples de Sophie Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 16 16 84

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English : Journée ferme ouverte à la ferme Les Simples de Sophie

L’événement Journée ferme ouverte à la ferme Les Simples de Sophie Queyssac-les-Vignes a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme