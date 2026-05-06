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Journée ferme ouverte à la ferme Les Simples de Sophie Queyssac-les-Vignes

Journée ferme ouverte à la ferme Les Simples de Sophie Queyssac-les-Vignes

Journée ferme ouverte à la ferme Les Simples de Sophie Queyssac-les-Vignes mardi 2 juin 2026.

Adresse : Les Simples de Sophie

Ville : 19120 Queyssac-les-Vignes

Département : Corrèze

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Queyssac-les-Vignes

Journée ferme ouverte à la ferme Les Simples de Sophie

Les Simples de Sophie Queyssac-les-Vignes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

Pour les 20 ans de la ferme: visite de la ferme et du laboratoire de transformation des fruits. Promenade dans les jardins de petits fruits cultivés en syntropie. Rencontre avec les poules désherbeuses Le poulailler 2.0.   .

Les Simples de Sophie Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 16 16 84 

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English : Journée ferme ouverte à la ferme Les Simples de Sophie

L’événement Journée ferme ouverte à la ferme Les Simples de Sophie Queyssac-les-Vignes a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme