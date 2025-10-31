Epfig

Concert The Shallows67

1A rue des artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Soirée Concert THE SHALLOWS, duo sublime à écouter pour voyager !

Entrée libre et sans réservation, tartes flambées et pizza sur place.

Soirée Concert THE SHALLOWS, duo sublime à écouter pour voyager ! 0 .

1A rue des artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94 farinapascal@hotmail.fr

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English :

THE SHALLOWS Concert Evening, a sublime duo to listen to and travel with!

L’événement Concert The Shallows67 Epfig a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr