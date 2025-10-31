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Concert The Shallows67 Epfig

Concert The Shallows67 Epfig vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 1A rue des artisans

Ville : 67680 Epfig

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0

Epfig

Concert The Shallows67

1A rue des artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Soirée Concert THE SHALLOWS, duo sublime à écouter pour voyager !
Entrée libre et sans réservation, tartes flambées et pizza sur place.
Soirée Concert THE SHALLOWS, duo sublime à écouter pour voyager ! 0  .

1A rue des artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94  farinapascal@hotmail.fr

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English :

THE SHALLOWS Concert Evening, a sublime duo to listen to and travel with!

L’événement Concert The Shallows67 Epfig a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr

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