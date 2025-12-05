Interludes musicaux, Jardin Pierrot, Epfig

Interludes musicaux 6 et 7 juin Jardin Pierrot Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre agrémentée d’interludes musicaux et d’une découverte des plantes de Maurice.

Jardin Pierrot 65 rue Finkwiller 67680 Epfig Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est Jardin campagnard de 3000 m2, d’inspiration anglaise. Légèrement en pente, il est conçu pour que le regard puisse se porter sur les différentes ambiances sans dévoiler tous les recoins (tonnelle, gloriette, bassin, potager, verger). Nombreuses variétés de végétaux : arbres, arbustes, fruitiers, buis, roses, hortensias, hostas, vivaces… Gare à 300 m. Parking près de la salle polyvalente à 500 m.

Visite libre agrémentée d’interludes musicaux et d’une découverte des plantes de Maurice.

©B. Pierrot