Bourbach-le-Bas

Concert The White Bats + Little Alanis

5 rue de Masevaux Bourbach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

The White Bats revisitent la soul avec des influences RnB, jazz et psychédéliques pour un concert authentique et vibrant. En ouverture, Little Alanis rend hommage à Alanis Morissette dans une version unique.

The White Bats mêlent avec élégance soul intemporelle, accents psychédéliques, RnB et jazz. Un univers musical aussi à l’aise dans une playlist soul contemporaine que dans la collection d’un amateur de pop des années 60. Défenseurs d’un son organique et authentique, ils offrent un concert vibrant, sans artifices, où la soul se vit pleinement en live. En ouverture de soirée, découvrez Little Alanis, lauréat de l’appel aux talents amateurs du territoire, dans un hommage singulier à Alanis Morissette. .

5 rue de Masevaux Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72

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English :

The White Bats put a fresh spin on soul with R&B, jazz, and psychedelic influences, delivering an authentic and vibrant concert. Opening the show, Little Alanis pays tribute to Alanis Morissette with a unique take on her music.

L’événement Concert The White Bats + Little Alanis Bourbach-le-Bas a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay