Concert Le bourg Thézac

Thézac

Concert

Le bourg Eglise de Thézac Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

De Sting à Souchon en passant par Véronique Sanson, venez passez un moment de détente et d’écoute. .

Le bourg Eglise de Thézac Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26 magalerie47@hotmail.fr

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English : Concert

L’événement Concert Thézac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée du Lot et Garonne