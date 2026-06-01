Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Le bourg Thézac

Concert Le bourg Thézac

Concert Le bourg Thézac vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : Eglise de Thézac

Ville : 47370 Thézac

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Thézac

Concert

Le bourg Eglise de Thézac Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

De Sting à Souchon en passant par Véronique Sanson, venez passez un moment de détente et d’écoute.   .

Le bourg Eglise de Thézac Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26  magalerie47@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Thézac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée du Lot et Garonne