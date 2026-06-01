Concert Le bourg Thézac
Concert Le bourg Thézac vendredi 12 juin 2026.
Thézac
Concert
Le bourg Eglise de Thézac Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
De Sting à Souchon en passant par Véronique Sanson, venez passez un moment de détente et d’écoute. .
Le bourg Eglise de Thézac Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26 magalerie47@hotmail.fr
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English : Concert
L’événement Concert Thézac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée du Lot et Garonne