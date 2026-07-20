Informations pratiques

Fronsac

Concert Thibault Berengnier

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-09-05

Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Thibault Berengnier.

Entre rock alternatif, grunge et envolées psychédéliques, le trio Moonshine propose un univers brut

et habité, porté par des compositions originales aux influences multiples. Formé autour d’Olive,

Vinny et Fredo, trois musiciens issus de projets rock, funk, métal ou dub de la scène girondine, le

groupe mêle énergie électrique, mélodies sensibles et intensité scénique.

Le dimanche 25 juillet, Moonshine revisitera son répertoire dans une formule acoustique à la

guinguette de la Comédie de Libourne, pour un concert plus intime, entre chaleur estivale et

vibrations rock.

Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver. .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03 lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Concert Thibault Berengnier

L’événement Concert Thibault Berengnier Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais