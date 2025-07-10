Concert Thylacine La Cartonnerie Reims

Concert Thylacine

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Il faut parfois se déraciner pour mieux s’accorder avec soi-même et avec le monde.

C’est selon ce précepte que Thylacine poursuit sa quête créative. L’artiste que l’on a suivi à bord du Transsibérien, dans les Andes, aux îles Féroé ou encore en Turquie pour y apprendre le baglama, s’éloigne à nouveau des automatismes de son studio parisien pour Roads vol. 3.

Toujours à bord de sa caravane Airstream de 1972, transformée en studio mobile, William Reze´-Thylacine s’est offert trois mois de voyage à travers un nouveau continent. Loin des contraintes du quotidien et du rythme des tournées, il prend le temps nécessaire pour que le voyage devienne une expérience, que l’intuition se mue en matière sonore audacieuse. Ce nouvel album s’annonce comme un périple sensoriel, un véritable vertige créatif né d’une introspection sur l’art, les pratiques, et les équilibres du monde. Une nouvelle odyssée musicale qui confirme Thylacine comme un artiste profondément singulier. .

