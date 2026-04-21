CONCERT TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac

Tibiran-Jaunac

CONCERT

TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Envie d’un week-end qui change du quotidien ?

Le 9 mai, notre camping vous propose une soirée exceptionnelle avec un concert de musique classique dans un cadre naturel et convivial.

L’occasion idéale de profiter d’un moment de détente, de respirer, de se retrouver et de vivre une belle parenthèse musicale.

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TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 22 21 52 contact@camping-le-rural.com

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English :

Looking for a weekend away from the daily grind?

On May 9, our campsite offers you an exceptional evening with a classical music concert in a natural and friendly setting.

The perfect opportunity to relax, breathe, get together and enjoy a musical interlude.

L’événement CONCERT Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65