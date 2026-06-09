Concert Tiger Rose Bar La Cale Douarnenez
Concert Tiger Rose Bar La Cale Douarnenez samedi 22 août 2026.
Douarnenez
Concert Tiger Rose
Bar La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Duo chant, guitare, contre basse blues/boogie. .
Bar La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 9 83 86 76 06
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English :
L’événement Concert Tiger Rose Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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