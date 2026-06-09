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Concert Tiger Rose Bar La Cale Douarnenez

Concert Tiger Rose Bar La Cale Douarnenez samedi 22 août 2026.

Lieu : Bar La Cale

Adresse : 17 Rue du Grand Port

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif :

Douarnenez

Concert Tiger Rose

Bar La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Duo chant, guitare, contre basse blues/boogie.   .

Bar La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 9 83 86 76 06 

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English :

L’événement Concert Tiger Rose Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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