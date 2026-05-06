Concert Time Travelers Casino de Saint-Nectaire Saint-Nectaire
Concert Time Travelers Casino de Saint-Nectaire Saint-Nectaire dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Nectaire
Concert Time Travelers
Casino de Saint-Nectaire 3 allée du Casino Saint-Nectaire Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert pop/folk de Time Travelers, dans le cadre de la nocturne du lundi.
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Casino de Saint-Nectaire 3 allée du Casino Saint-Nectaire 63710 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 66 18
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English :
A pop/folk concert by Time Travelers, as part of the Monday evening event.
L’événement Concert Time Travelers Saint-Nectaire a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Massif du Sancy
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