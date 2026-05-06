Concert Time Travelers Casino de Saint-Nectaire Saint-Nectaire

Saint-Nectaire

Concert Time Travelers

Casino de Saint-Nectaire 3 allée du Casino Saint-Nectaire Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert pop/folk de Time Travelers, dans le cadre de la nocturne du lundi.

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Casino de Saint-Nectaire 3 allée du Casino Saint-Nectaire 63710 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 66 18

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English :

A pop/folk concert by Time Travelers, as part of the Monday evening event.

L’événement Concert Time Travelers Saint-Nectaire a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Massif du Sancy