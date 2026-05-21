Concert Tioma Saint-Georges
Concert Tioma Saint-Georges vendredi 5 juin 2026.
Saint-Georges
Concert Tioma
Salle des Fêtes Charles Combelles Saint-Georges Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert avec Tioma,auteur, compositeur et interprête originaire des Landes. Il s’inspire du folk,du rock et de la pop. Il a multiplié les premières parties pour Vianney, Ayo, Les Frangines, Bigflo et Oli … .
Salle des Fêtes Charles Combelles Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 05 80 cultureetloisirssg@gmail.com
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English : Concert Tioma
L’événement Concert Tioma Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne