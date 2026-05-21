Saint-Georges

Concert Tioma

Salle des Fêtes Charles Combelles Saint-Georges Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concert avec Tioma,auteur, compositeur et interprête originaire des Landes. Il s’inspire du folk,du rock et de la pop. Il a multiplié les premières parties pour Vianney, Ayo, Les Frangines, Bigflo et Oli … .

Salle des Fêtes Charles Combelles Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 05 80 cultureetloisirssg@gmail.com

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English : Concert Tioma

L’événement Concert Tioma Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne