Concert Toni Skall Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot
Concert Toni Skall Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot samedi 20 juin 2026.
Choloy-Ménillot
Concert Toni Skall
Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert de Toni Skall (Variété Pop Rock international), le samedi 20 juin au Café des 7 sources à Choloy Ménillot, à partir de 17h00.
2 menus sont proposés à l’issu de la soirée. Plus d’informations cafedes7sources@gmail.com ou au 07 67 13 90 34Tout public
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Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est cafedes7sources@gmail.com
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English :
Concert by Toni Skall (Variété Pop Rock international), Saturday June 20 at the Café des 7 sources in Choloy Ménillot, starting at 5pm.
2 menus will be available at the end of the evening. Further information: cafedes7sources@gmail.com or 07 67 13 90 34
L’événement Concert Toni Skall Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES