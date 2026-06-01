Concert Toni Skall Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot

Choloy-Ménillot

Concert Toni Skall

Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert de Toni Skall (Variété Pop Rock international), le samedi 20 juin au Café des 7 sources à Choloy Ménillot, à partir de 17h00.

2 menus sont proposés à l’issu de la soirée. Plus d’informations cafedes7sources@gmail.com ou au 07 67 13 90 34Tout public

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Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est cafedes7sources@gmail.com

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English :

Concert by Toni Skall (Variété Pop Rock international), Saturday June 20 at the Café des 7 sources in Choloy Ménillot, starting at 5pm.

2 menus will be available at the end of the evening. Further information: cafedes7sources@gmail.com or 07 67 13 90 34

L’événement Concert Toni Skall Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES