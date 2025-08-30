Concert tôt... Schubertiade Chartreuse Saint-André Bordeaux

Concert tôt… Schubertiade Mercredi 1 avril 2026, 19h00 Chartreuse Saint-André Gironde

Tarif normal 10€ ; tarif adhérent & groupe 8€ ; tarif carte jeune 5€

À deux ou quatre mains au clavier, ou en duo chant et piano, les deux complices nous transportent dans l’univers raffiné et envoûtant de Schubert. Du Divertissement à la hongroise tendrement mélancolique aux bouleversants chefs-d’œuvre des dernières années (Voyage d’hiver, Impromptus, Fantaisie en fa mineur), Stéphane Delincak et Matthieu Le Levreur ont réuni des pièces rarement présentées ensemble, faisant la part belle au lyrisme et à la mélodie.

Chartreuse Saint-André 198 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux

