Informations pratiques

La Forêt-Fouesnant

Concert Tous à l’Opérette

Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une soirée musicale exceptionnelle au Manoir du Stang, avec un concert de chant lyrique et de harpe.

Roxane Chalard et Dominic Veilleux déploient dans ce programme leurs talents de chanteurs/comédiens et explorent avec la complicité de la harpiste Chloé Ducray le répertoire de l’opérette française, viennoise et de la comédie musicale américaine. Les œuvres de Mozart, Reynaldo Hahn, Jacques Offenbach, André Messager, Franz Lehár, Frederick Loewe et Richard Rodgers se côtoient avec délice pour un moment musical plein de fantaisie, d’amour, de tendresse et d’humour. .

Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 31 07 63 39

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English :

L’événement Concert Tous à l’Opérette La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant