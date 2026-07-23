Salon Bien-être et petits plaisirs Le Nautile La Forêt-Fouesnant
samedi 19 septembre 2026 · Le Nautile · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Salon Bien-être et petits plaisirs
Le Nautile 2 rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Près d’une cinquantaine d’exposants seront présents pour faire découvrir leurs activités, leurs créations et leurs conseils.
Les visiteurs pourront rencontrer des praticiens de disciplines variées, comme la médecine traditionnelle chinoise, le magnétisme, la sophrologie, la numérologie, l’équilibre postural, la naturopathie et bien d’autres approches dédiées au bien-être.
Le salon mettra également à l’honneur les petits plaisirs qui embellissent le quotidien, avec notamment de la lithothérapie, des bijoux, des bougies, des accessoires divers et variés dont des articles de couture, des créations artisanales et bien d’autres trouvailles.
Des conférences rythmeront le week-end pour approfondir différents sujets et échanger avec les intervenants.
Côté gourmand, un food truck de crêpes sera présent et un espace boissons chaudes et rafraîchissantes animé par l’association Rêves de Clows , qui intervient auprès des enfants hospitalisés, afin de faire connaitre leurs actions et de soutenir leurs projets.
Que vous soyez curieux, passionné ou simplement à la recherche d’un moment agréable, venez rencontrer nos exposants dans une ambiance chaleureuse.
Informations pratiques
Samedi 19 septembre de 10h00 à 19h00
Dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00 .
Le Nautile 2 rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 07 66 07 41
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English :
L’événement Salon Bien-être et petits plaisirs La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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