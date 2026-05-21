Les Nuits Celtiques de Peniti Concert du Bagad de Lann Bihoué Théâtre de Verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant
Les Nuits Celtiques de Peniti Concert du Bagad de Lann Bihoué Théâtre de Verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant mercredi 26 août 2026.
La Forêt-Fouesnant
Les Nuits Celtiques de Peniti Concert du Bagad de Lann Bihoué
Théâtre de Verdure de Peniti Place de la Baie La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Concert de musique bretonne par le Bagad de Lann Bihoué.
Buvette et crêpes sur place.
Entrée gratuite, sans réservation. .
Théâtre de Verdure de Peniti Place de la Baie La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15
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L’événement Les Nuits Celtiques de Peniti Concert du Bagad de Lann Bihoué La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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