Les Nuits Celtiques de Peniti Concert du Bagad de Lann Bihoué Théâtre de Verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant

Les Nuits Celtiques de Peniti Concert du Bagad de Lann Bihoué

Théâtre de Verdure de Peniti Place de la Baie La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Concert de musique bretonne par le Bagad de Lann Bihoué.

Buvette et crêpes sur place.

Entrée gratuite, sans réservation. .

Théâtre de Verdure de Peniti Place de la Baie La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Nuits Celtiques de Peniti Concert du Bagad de Lann Bihoué La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant