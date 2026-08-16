Concert Trio Vocal Baroque La Forêt-Fouesnant
samedi 22 août 2026 · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Concert Trio Vocal Baroque
Église Notre-Dame Izel Vor La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 21:30:00
Date(s) :
2026-08-22
L’ensemble des escapades baroques propose une programme estival avec une trio vocal composé de Julia BARAT, Camille ESVELIN et Pierre-Emmanuel CLAIR.
Venez écouter dans l’écrin acoustique de l’église N.D. Izel Vor ces pièces pour voix, chefs d’œuvre de la fin de la renaissance et de l’époque baroque avec des compositeurs tels que M.A. CHARPENTIER, Thomas MORLAY ou encore Claudio MONTEVERDI. .
Église Notre-Dame Izel Vor La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 7 83 37 92 02
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English :
L’événement Concert Trio Vocal Baroque La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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