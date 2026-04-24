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Concert Tous en scène Montoldre

Concert Tous en scène Montoldre samedi 27 juin 2026.

Adresse : Montoldre

Ville : 03150 Montoldre

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montoldre

Concert Tous en scène

Montoldre Montoldre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert en plein air
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Montoldre Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74  csrjaligny-neuilly@orange.fr

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English :

Open-air concert

L’événement Concert Tous en scène Montoldre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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