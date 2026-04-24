Montoldre

Concert Tous en scène

Montoldre Montoldre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert en plein air

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Montoldre Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

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English :

Open-air concert

L’événement Concert Tous en scène Montoldre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire