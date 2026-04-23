Nuit de la lecture Montoldre
Nuit de la lecture Montoldre vendredi 12 juin 2026.
Montoldre
Nuit de la lecture
Montoldre Montoldre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
OUVERT A TOUS
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Montoldre Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
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English :
OPEN TO ALL
L’événement Nuit de la lecture Montoldre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire