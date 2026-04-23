Montoldre

Nuit de la lecture

Montoldre Montoldre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

OUVERT A TOUS

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Montoldre Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

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English :

OPEN TO ALL

L’événement Nuit de la lecture Montoldre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire