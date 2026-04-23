Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit de la lecture Montoldre

Nuit de la lecture Montoldre vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Montoldre

Ville : 03150 Montoldre

Département : Allier

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montoldre

Nuit de la lecture

Montoldre Montoldre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

OUVERT A TOUS
  .

Montoldre Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74  csrjaligny-neuilly@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OPEN TO ALL

L’événement Nuit de la lecture Montoldre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire