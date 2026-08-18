Concert TPT Saint-Lary-Soulan
mercredi 19 août 2026 · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Concert TPT
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-08-19
TPT, un groupe à l’univers plus rock, dans un esprit fanfare, festif et dynamique.
Gratuit. Rue de Soulan. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
TPT, a group that brings a rockier vibe to the world, with a festive, dynamic, and marching-band-style energy.
L’événement Concert TPT Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-04 par OT de St Lary|CDT65
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