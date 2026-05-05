Pontgibaud

Concert Tranquilles cœurs | Ensemble Théodora

Église Pontgibaud Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’ensemble Théodora, formé de quatre jeunes musiciennes dont Louise Ayrton (violon) et Lucie Chabard (clavecin) déjà vues au festival, a exploré dans son premier album le goût français dans les cours allemandes, inspirées par Versailles.

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Église Pontgibaud 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com

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English :

The Théodora ensemble, made up of four young musicians including Louise Ayrton (violin) and Lucie Chabard (harpsichord) already seen at the festival, explored French taste in German courts, inspired by Versailles, in their first album.

L’événement Concert Tranquilles cœurs | Ensemble Théodora Pontgibaud a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles