Concert Transat Irish Trad System

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

TRANSAT est un trio de musiciens professionnels originaires de Besançon qui s’inspire de la musique traditionnelle irlandaise pour en donner une interprétation très actuelle, mêlant sonorités acoustiques, influences électro et chansons aux teintes jazzy.

Violon, bouzouki et percussions électroniques se mettent en boucle en des rythmiques débridées, offrant ainsi un nouvel espace aux réels, jigs et autres rythmes de danses irlandais, mais permettant également d’hypnotiques improvisations.

TRANSAT invente un Irish Trad System et propose un voyage dans l’espace et le temps. Entre musique traditionnelle et musique urbaine, ambiances acoustiques et électroniques, ce trio franco-comtois vous emmène en Irlande et bien au-delà.

Un concert vibrant, moderne et envoûtant.

Une expérience à vivre pleinement.

A partir de 4 ans. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Concert Transat Irish Trad System

L’événement Concert Transat Irish Trad System Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cotentin