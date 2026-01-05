La Ronde du Cotentin Saint-Pierre-Église
La Ronde du Cotentin
Saint-Pierre-Église Manche
Début : Samedi Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-31
2026-05-30
La ronde du Cotentin se déroule sur un week-end complet, qui est dédié à la pratique festive de la randonnée autour de la découverte du patrimoine et du territoire avec tout un panel de parcours ouvert à tous.
Un événement proposé par la FFRandonnée Manche, en partenariat avec la Communauté d’agglomération du Cotentin, avec le soutien des communes traversées et des associations locales.
La ronde du Cotentin, c’est
– La possibilité de participer sur 1 ou 2 journées
– Parcours balisé dans un seul sens à allure libre
– Des étapes de 4 à 11 km entre les villages
– Choix du lieu de départ, d’arrivée et de restauration
– Plage horaire et quota pour le départ et la restauration
– Ravitaillement et pointage dans chaque village étape
– Sites, lieux et propriétés privées spécifiquement ouverts pour l’événement
– Un service de navettes pour le retour selon les horaires fournis
– 12 points de restauration sur le parcours.
Réservations à partir du 15 janvier 2026 .
Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 55 34 30 manche@ffrandonnee.fr
