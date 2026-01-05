La Ronde du Cotentin

Saint-Pierre-Église Manche

Début : Samedi Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

2026-05-30

La ronde du Cotentin se déroule sur un week-end complet, qui est dédié à la pratique festive de la randonnée autour de la découverte du patrimoine et du territoire avec tout un panel de parcours ouvert à tous.

Un événement proposé par la FFRandonnée Manche, en partenariat avec la Communauté d’agglomération du Cotentin, avec le soutien des communes traversées et des associations locales.

La ronde du Cotentin, c’est

– La possibilité de participer sur 1 ou 2 journées

– Parcours balisé dans un seul sens à allure libre

– Des étapes de 4 à 11 km entre les villages

– Choix du lieu de départ, d’arrivée et de restauration

– Plage horaire et quota pour le départ et la restauration

– Ravitaillement et pointage dans chaque village étape

– Sites, lieux et propriétés privées spécifiquement ouverts pour l’événement

– Un service de navettes pour le retour selon les horaires fournis

– 12 points de restauration sur le parcours.

Réservations à partir du 15 janvier 2026 .

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 55 34 30 manche@ffrandonnee.fr

