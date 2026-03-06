Concert très chic Grand Théâtre d’Angers Angers

Concert très chic

Grand Théâtre d’Angers 10 Place du Ralliement Angers Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-25

Après L’impardonnable Revue…, Récital Emphatique et Névrotik hôtel, voici le nouveau spectacle musical et décadent de Michel Fau !

Une de nos grandes artistes du chant français qui a brillé sur toutes les scènes du monde, chante les grands airs du répertoire lyrique, accompagnée d’un célèbre ténor

au mieux de son talent et de son charme… Mais la Diva est fatiguée, son vibrato est affolant et elle le sait, c’est sans doute son dernier concert, elle n’est pas dupe de la catastrophe, mais vêtue de ses plus beaux attraits elle essaie de faire encore illusion. À ses côtés le ténor arrogant est lui plein de fougue et le pianiste, patient et blasé, tente tant bien que mal de sauver les apparences. La soirée se terminera par une incursion douteuse dans la variété internationale, ce qui n’arrangera rien à l’affaire ! .

Grand Théâtre d’Angers 10 Place du Ralliement Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement Concert très chic Angers a été mis à jour le 2026-03-10 par Anjou tourisme & attractivité