Concert Trio Bellassaï Château d’Orion Orion

Orion

Concert Trio Bellassaï

Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Trio classique qui aime brouiller les pistes et les genres musicaux !

Le trio à cordes, formé de Laëtitia Jeunot (violon), Fabien Monteil (violon) et Annabelle Lecoq (violoncelle), trois musiciens de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, fait vivre le répertoire du trio à cordes à travers des programmes brefs, mêlant grandes œuvres classiques et découvertes. Nous entendrons aussi des arrangements de musiques de film et de thèmes populaires. Le Trio Bellassaï nous propose une musique de chambre vivante et accessible, portée par la complicité et l’envie de partager avec le public. .

Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 48 26 13 rencontre.orion@gmail.com

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English : Concert Trio Bellassaï

L’événement Concert Trio Bellassaï Orion a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Béarn des Gaves