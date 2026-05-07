Concert Les Etourdi*s Château d’Orion Orion

Orion

Concert Les Etourdi*s

Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Concert avec l’ensemble les Etourdi*s

Juliette Guichard (viole de Gambe) et Jonathan Zehnder (luth théorbe)

Musique à la Cour de Versailles

Jonathan Zehnder fait ses premiers pas en musique au Conservatoire de Fribourg, en Suisse. Il se produit au sein de diverses formations en France et en Europe tels que l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles. Il a participé à La Folle Journée de Nantes, et nombreux d‘autres festivals.

A l’âge de 7 ans Juliette Guichard rencontre cet instrument fascinant qu’est la viole de gambe. Elle se produit aujourd’hui au sein de diverses formations en France et en Europe à la viole et à la vièle médiévale tels que La Chapelle Harmonique, et ce au sein de nombreux festivals et lieux de concerts. Elle enseigne également au CRD de Bourgoin-Jallieu, au sein duquel elle a ouvert la classe de viole de gambe en septembre 2024. .

Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 48 26 13 rencontre.orion@gmail.com

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English : Concert Les Etourdi*s

L’événement Concert Les Etourdi*s Orion a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Béarn des Gaves