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Concert Trio Sazon Salle des Fêtes Lescar

vendredi 5 février 2027 · Salle des Fêtes · Lescar

Concert Trio Sazon Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Allée des Près
Ville
64230 Lescar
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
8 8 12 Tarif de base plein tarif

Lescar

Concert Trio Sazon

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05

Date(s) :
2027-02-05

Le Trio Sazón est né de la rencontre de Sara Brenier, Nils Frechilla et Stéphane Lopez
autour d’un répertoire de chansons latino-américaines.
Ces trois musiciens revisitent ensemble des valses péruviennes, boléros, ou llaneras
de Venezuela. Ils font revivre des perles de chanteurs mythiques de la grande
Amérique latine, tels Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, Simon Diaz, Mercedes Sosa, etc.
Quelques compositions viennent peu à peu affirmer un répertoire plus personnel issu
de métissages et d’influences  world music  .
Ils créent ensemble une musique personnelle, engagée, savoureuse et rythmée, toute
en sensibilité. Sur scène le plaisir du partage est là dans la générosité, l’émotion et un
esprit d’universalité.

Chant, percussions et ukulele Sara Brenier, guitare Nils Frechilla,
contrebasse Stéphane Lopez

Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café   .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 

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English : Concert Trio Sazon

L’événement Concert Trio Sazon Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau

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