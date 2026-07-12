Concert Trio Sazon Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert Trio Sazon

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Le Trio Sazón est né de la rencontre de Sara Brenier, Nils Frechilla et Stéphane Lopez

autour d’un répertoire de chansons latino-américaines.

Ces trois musiciens revisitent ensemble des valses péruviennes, boléros, ou llaneras

de Venezuela. Ils font revivre des perles de chanteurs mythiques de la grande

Amérique latine, tels Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, Simon Diaz, Mercedes Sosa, etc.

Quelques compositions viennent peu à peu affirmer un répertoire plus personnel issu

de métissages et d’influences world music .

Ils créent ensemble une musique personnelle, engagée, savoureuse et rythmée, toute

en sensibilité. Sur scène le plaisir du partage est là dans la générosité, l’émotion et un

esprit d’universalité.

Chant, percussions et ukulele Sara Brenier, guitare Nils Frechilla,

contrebasse Stéphane Lopez

Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Concert Trio Sazon

L’événement Concert Trio Sazon Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau