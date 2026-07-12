Concert Trio Sazon Salle des Fêtes Lescar
vendredi 5 février 2027 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Concert Trio Sazon
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Le Trio Sazón est né de la rencontre de Sara Brenier, Nils Frechilla et Stéphane Lopez
autour d’un répertoire de chansons latino-américaines.
Ces trois musiciens revisitent ensemble des valses péruviennes, boléros, ou llaneras
de Venezuela. Ils font revivre des perles de chanteurs mythiques de la grande
Amérique latine, tels Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, Simon Diaz, Mercedes Sosa, etc.
Quelques compositions viennent peu à peu affirmer un répertoire plus personnel issu
de métissages et d’influences world music .
Ils créent ensemble une musique personnelle, engagée, savoureuse et rythmée, toute
en sensibilité. Sur scène le plaisir du partage est là dans la générosité, l’émotion et un
esprit d’universalité.
Chant, percussions et ukulele Sara Brenier, guitare Nils Frechilla,
contrebasse Stéphane Lopez
Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Concert Trio Sazon
L’événement Concert Trio Sazon Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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