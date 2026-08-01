Concert Trio Vocal Baroque Lieu-dit Gorrequer Landévennec
mercredi 26 août 2026 · Lieu-dit Gorrequer · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Concert Trio Vocal Baroque
Lieu-dit Gorrequer Abbaye de Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
L’ensemble des escapades baroques propose une programme estival avec une trio vocal composé de Julia BARAT, Camille ESVELIN et Pierre-Emmanuel CLAIR. Venez écouter dans l’écrin acoustique de l’Abbaye de Landévennec ces pièces pour voix, chefs d’œuvre de la fin de la renaissance et de l’époque baroque avec des compositeurs tels que M.A. CHARPENTIER, Thomas MORLAY ou encore Claudio MONTEVERDI. .
Lieu-dit Gorrequer Abbaye de Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 7 83 37 92 02
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English :
L’événement Concert Trio Vocal Baroque Landévennec a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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