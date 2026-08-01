Concert Trio Vocal Baroque Lieu-dit Gorrequer Landévennec

Informations pratiques

Landévennec

Concert Trio Vocal Baroque

Lieu-dit Gorrequer Abbaye de Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

L’ensemble des escapades baroques propose une programme estival avec une trio vocal composé de Julia BARAT, Camille ESVELIN et Pierre-Emmanuel CLAIR. Venez écouter dans l’écrin acoustique de l’Abbaye de Landévennec ces pièces pour voix, chefs d’œuvre de la fin de la renaissance et de l’époque baroque avec des compositeurs tels que M.A. CHARPENTIER, Thomas MORLAY ou encore Claudio MONTEVERDI. .

Lieu-dit Gorrequer Abbaye de Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 7 83 37 92 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Trio Vocal Baroque Landévennec a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime