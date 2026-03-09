Concert Troisième Triptyque Musical en Uzège Temple le Puech Bouquet
Concert Troisième Triptyque Musical en Uzège Temple le Puech Bouquet samedi 30 mai 2026.
Concert Troisième Triptyque Musical en Uzège
Temple le Puech 1 route du Castellas Bouquet Gard
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
2026-05-30
L’association AMdf vous propose le deuxième concert de la 3eme édition de cette série qui réunit 3 musiciens internationaux et trois artistes-artisans-créateurs cette saison.
Temple le Puech 1 route du Castellas Bouquet 30580 Gard Occitanie +33 6 16 08 27 17 phxueweb@gmail.com
English : Concert Third Triptyque Musical en Uzège
The AMdf association presents the second concert in the 3rd edition of this series, which brings together 3 international musicians and three artist-craftsmen this season.
