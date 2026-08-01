Concert Trompette Orgue et Voix rue de la libération Docelles
samedi 15 août 2026 · rue de la libération · Docelles
Informations pratiques
Docelles
Concert Trompette Orgue et Voix
rue de la libération église de Docelles Docelles Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Mathilde Miclo au chant, Bruno Petitgenet à la trompette et Vincent Daniel à l’orgue proposeront quelques belles pages du répertoire de la musique classique (Mozart, Bach, Purcell, Fauré, Aznavour…).Tout public
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rue de la libération église de Docelles Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 63 04 91 36
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English :
Mathilde Miclo on vocals, Bruno Petitgenet on trumpet, and Vincent Daniel on organ will perform some beautiful pieces from the classical music repertoire (Mozart, Bach, Purcell, Fauré, Aznavour…).
L’événement Concert Trompette Orgue et Voix Docelles a été mis à jour le 2026-08-07 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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