Ponthoile

Concert Two Voices

14 route de Forest-Montiers Ponthoile Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Madalina Obreja et Brian Holmes sont de retour avec leur chaleureux duo Two Voices. Un voyage musical chargé d’émotions, de délicatesse et d’humour.

Madalina Obreja et Brian Holmes sont de retour avec leur chaleureux duo Two Voices. Un voyage musical chargé d’émotions, de délicatesse et d’humour. .

14 route de Forest-Montiers Ponthoile 80860 Somme Hauts-de-France +33 3 22 25 69 94

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English :

Madalina Obreja and Brian Holmes are back with their warm duo: Two Voices. A musical journey full of emotion, delicacy and humor.

L’événement Concert Two Voices Ponthoile a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre