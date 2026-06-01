Concert Two Voices Ponthoile
Concert Two Voices Ponthoile samedi 13 juin 2026.
Ponthoile
Concert Two Voices
14 route de Forest-Montiers Ponthoile Somme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Madalina Obreja et Brian Holmes sont de retour avec leur chaleureux duo Two Voices. Un voyage musical chargé d’émotions, de délicatesse et d’humour.
Madalina Obreja et Brian Holmes sont de retour avec leur chaleureux duo Two Voices. Un voyage musical chargé d’émotions, de délicatesse et d’humour. .
14 route de Forest-Montiers Ponthoile 80860 Somme Hauts-de-France +33 3 22 25 69 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Madalina Obreja and Brian Holmes are back with their warm duo: Two Voices. A musical journey full of emotion, delicacy and humor.
L’événement Concert Two Voices Ponthoile a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre