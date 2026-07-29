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Concert Txokolatin Ascain

samedi 1 août 2026 · Ascain

Concert Txokolatin Ascain

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Plaza
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Concert Txokolatin

Place Plaza Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Musique Latino avec le groupe Txokolatin.   .

Place Plaza Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 

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English : Concert Txokolatin

L’événement Concert Txokolatin Ascain a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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