Informations pratiques

Ascain

Concert Txokolatin

Place Plaza Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Musique Latino avec le groupe Txokolatin. .

Place Plaza Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84

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English : Concert Txokolatin

L’événement Concert Txokolatin Ascain a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque