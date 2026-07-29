AGENDA · Ascain
Concert Txokolatin Ascain
samedi 1 août 2026 · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Concert Txokolatin
Place Plaza Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Musique Latino avec le groupe Txokolatin. .
Place Plaza Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Txokolatin
L’événement Concert Txokolatin Ascain a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune Bureau d’Accueil Touristique Ascain 29 juillet 2026
- Cinéma en plein air Bizkarsoro (basque, sous-titré français) Plaza Ascain 29 juillet 2026
- Les contes du matin Parc du pont romain Ascain 30 juillet 2026
- Visite guidée de la brasserie Akerbeltz Zone Artisanale Larre Lore Ascain 31 juillet 2026
- Marché hebdomadaire Place Pierre Loti Ascain 1 août 2026