Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise Les Fins
Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise Les Fins samedi 30 mai 2026.
Les Fins
Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise
Théâtre Fernand Querry Les Fins Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
L’union musicale vous invite à leur concert. Vous aurez le plaisir d’entendre leur orchestre ainsi que celui de la Lyre Vercelloise, invitée pour partager cette belle soirée musicale. Nous vous attendons nombreux pour vivre ce moment avec nous ! .
Théâtre Fernand Querry Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté presidence@umlesfins.com
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English : Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise
L’événement Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise Les Fins a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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