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Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise Les Fins

Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise Les Fins samedi 30 mai 2026.

Adresse : Théâtre Fernand Querry

Ville : 25500 Les Fins

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Fins

Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise

Théâtre Fernand Querry Les Fins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :
2026-05-30

L’union musicale vous invite à leur concert. Vous aurez le plaisir d’entendre leur orchestre ainsi que celui de la Lyre Vercelloise, invitée pour partager cette belle soirée musicale. Nous vous attendons nombreux pour vivre ce moment avec nous !   .

Théâtre Fernand Querry Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   presidence@umlesfins.com

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English : Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise

L’événement Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise Les Fins a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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