Les Fins

Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise

Théâtre Fernand Querry Les Fins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’union musicale vous invite à leur concert. Vous aurez le plaisir d’entendre leur orchestre ainsi que celui de la Lyre Vercelloise, invitée pour partager cette belle soirée musicale. Nous vous attendons nombreux pour vivre ce moment avec nous ! .

Théâtre Fernand Querry Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté presidence@umlesfins.com

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English : Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise

L’événement Concert Union Musicale des Fins et la Lyre Vercelloise Les Fins a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER