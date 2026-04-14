Concert Vacarme à Lauditorium.info, La Magdelaine – 18 avril, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Concert Vacarme à Lauditorium.info, La Magdelaine – 18 avril Samedi 18 avril, 20h00 Lauditorium.info Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019cd7f5-2e94-7054-954c-e96101cc0c71 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre un moment unique de musique chez Alain à La Magdelaine-sur-Tarn avec le concert de Vacarme. Ce projet artistique vous invite à une expérience sonore qui marie à merveille la chanson française et les sons du monde. Avec sa guitare, son saxophone et son looper, Alain vous emporte dans un univers riche en émotions et en énergie rock. Dans l’atmosphère chaleureuse de Lauditorium.info, profitez d’une soirée intimiste où le partage et la proximité avec l’artiste sont au rendez-vous. Préparez-vous à vivre une expérience musicale qui résonne profondément en vous. 18 avril 2026 Lauditorium.info ️ À partir de 5 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Concert unique à La Magdelaine-sur-Tarn avec Vacarme, 18 avril Hormur Musique