Val-Fouzon

Concert

Val-Fouzon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert

Concert au stade Marcel Bouquin de Varennes/Fouzon. Concert de Rollmup’s, hard rock & blues et LudWire et ACDC Tribute Band. Restauration sur place l’Hurlevent (pizzas, burgers, paninis). Participation libre. Réservations au 06 72 44 38 41 .

Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 44 38 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Chabris Pays de Bazelle