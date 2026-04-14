Concert Val-Fouzon
Concert Val-Fouzon samedi 6 juin 2026.
Val-Fouzon
Concert
Val-Fouzon Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert
Concert au stade Marcel Bouquin de Varennes/Fouzon. Concert de Rollmup’s, hard rock & blues et LudWire et ACDC Tribute Band. Restauration sur place l’Hurlevent (pizzas, burgers, paninis). Participation libre. Réservations au 06 72 44 38 41 .
Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 44 38 41
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English :
L’événement Concert Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Chabris Pays de Bazelle
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