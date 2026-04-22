Sortie nature Insectes des îles du Fouzon Val-Fouzon
Sortie nature Insectes des îles du Fouzon Val-Fouzon vendredi 10 juillet 2026.
Val-Fouzon
Sortie nature Insectes des îles du Fouzon
Varennes-sur-Fouzon Val-Fouzon Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Sortie nature animée par Thibault Ligout. Les bords du Fouzon et ses prairies forment un site classé Espace Naturel Sensible (ENS).
Lors d’une petite balade, vous pourrez découvrir les insectes qui peuplent ce site, et tout particulièrement les papillons et libellules.
Prévoir de bonnes chaussures et de quoi de couvrir la tête. 10 .
Varennes-sur-Fouzon Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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English :
Nature outing led by Thibault Ligout. The banks of the Fouzon and its meadows form a site classified as an Espace Naturel Sensible (ENS).
L’événement Sortie nature Insectes des îles du Fouzon Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY
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