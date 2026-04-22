Val-Fouzon

Sortie nature Insectes des îles du Fouzon

Varennes-sur-Fouzon Val-Fouzon Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Sortie nature animée par Thibault Ligout. Les bords du Fouzon et ses prairies forment un site classé Espace Naturel Sensible (ENS).

Lors d’une petite balade, vous pourrez découvrir les insectes qui peuplent ce site, et tout particulièrement les papillons et libellules.

Prévoir de bonnes chaussures et de quoi de couvrir la tête. 10 .

Varennes-sur-Fouzon Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Nature outing led by Thibault Ligout. The banks of the Fouzon and its meadows form a site classified as an Espace Naturel Sensible (ENS).

L’événement Sortie nature Insectes des îles du Fouzon Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY